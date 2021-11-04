Yabancı yatırımcı hisse senedi aldı, tahvil sattı | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcı, 28 Ekim ile biten haftada net 24,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 58,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 1,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ekim ile biten haftada net 24,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 58,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Ekim itibarıyla 21 milyar 183,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Ekim'de 21 milyar 310 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 637 milyon dolardan 5 milyar 472 milyon dolara, ŞBS stokları da 219,1 milyon dolardan 212,7 milyon dolara geriledi.

Etiketler