Yabancı ekonomistler Merkez'in faiz kararına ne dedi? | Ekonomi Haberleri

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu ay faizlerde indirimi pas geçse de ileriki aylarda parasal gevşemeye gideceğini öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da bıraktı.

Karar metninde, söz konusu karara gerekçe olarak, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler" gösterilirken, para politikası duruşuna ilişkin "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." mesajı verildi.

Para politikası duruşuna ilişkin geçen ay kullanılan "mevcut duruş sürdürülecektir" ifadelerine "sıkı" ve "kararlılıkla" ibarelerinin eklenmesi ise karar metninde en öne çıkan noktalar oldu.

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Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti William Jackson, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin üçüncü çeyrekte gevşemeye gidebileceğini belirtti.

TCMB'nin açıklamasındaki "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesinin tekrarlandığına dikkati çeken Jackson, "TL baskı altındayken bugün zaten bir faiz indirimi olası görünmüyordu." ifadelerini kullandı.

Politika faizinin yüzde 19 ve yıllık enflasyonun yüzde 16,59 seviyesinde bulunduğunu anımsatan Jackson, politika faizinin enflasyonun üzerinde olduğunu ve TCMB'ye parasal gevşemeye için açık kapı bulunduğunu ifade etti.

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Jackson, TCMB'nin cari dengenin iyileşeceği konusunda emin olduğunu dile getirerek, bunun da gevşeme konusunda daha fazla alan sağlayabileceğini aktardı.

İhracatın güçlü seyretmesi, kredi büyümesinin yavaşlaması ve altın ihracatının gerilemesini cari açığı düşürecek sebepler olarak görüldüğünü vurgulayan Jackson, TCMB yetkililerinin turizm faaliyetlerinin da canlanacağı beklentisine sahip olduğunu kaydetti.

TCMB'nin temmuz ayında parasal gevşemeye başlayabileceğini belirten Jackson, bu yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 14'e gerileyebileceğini ifade etti.

ENFLASYON YÜZDE 15-16 SEVİYELERİNE GERİLEYEBİLİR

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de TCMB'nin kararının beklentiler dahilinde gerçekleştiğini aktardı.

2021 sonunda TÜFE'nin yüzde 15-16 seviyelerine gerileyebileceğini dile getiren Kalen, TCMB Başkanı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğine dair söz verdiğini anımsattı.

Kalen, Merkez Bankasının politika faizinde 4. çeyrekte 100 baz puan indirime gidilebileceği öngörüsünde bulundu. TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise TCMB'nin temmuz ayında indirime gitmeyebileceğini kaydetti. Maggio, faiz indiriminin en erken ağustos ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

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