Uzun vadeli tasarruf BES’le artacak | Ekonomi Haberleri

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sigorta ve bireysel emeklilik sistemine detaylı yer verildi. Uzun vadeli tasarrufların artırılmasında BES’in önemli olduğuna dikkat çekilen Cumhurbaşkanlığı Programı’nda, sigortalılara verilen teminat tutarının ise 137.2 trilyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) detaylı yer verilerek, 2022’de sigorta BES’te yol haritası belirlendi. Programda, sigorta şirketleri tarafından sigortalılara verilen teminat tutarının, 2020 yılında yüzde 6.2 artışla 137.2 trilyon TL’ye yükseldiği ve GSYH’nın 27 katı olarak gerçekleştiği belirtildi.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, sigorta sektörünün 2019 yılında kârlılığının 7.9 milyar TL iken 2020 yılında yüzde 33 oranında artarak 10.5 milyar TL’ye yükseldiğine değinilerek, aynı dönemde şirketlerin 10.1 milyar TL kar elde ettiği ve şirketlerin teknik ve toplam net kârının son beş yılda düzenli olarak arttığı vurgulandı.

176.6 MİLYAR TL FON

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, BES’e de kapsamlı yer verilerek, uzun vadeli tasarrufların artırılmasında bireysel emeklilik sisteminin önemli olduğuna dikkat çekildi. Programda, 2022 yılında toplam yurt içi tasarrufların GSYH’ya oranının yüzde 28.3 olmasının beklendiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Uzun vadeli tasarrufların artırılması bakımından önemli olan BES’te 2013 yılı başında yürürlüğe giren devlet katkısı uygulamasıyla birlikte kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. 2012 yılı sonunda 3.1 milyon olan katılımcı sayısı, Eylül 2021 itibarıyla yaklaşık 7 milyona ulaşmış, fon büyüklüğü ise 20.3 milyar TL’den devlet katkısı da dahil 176.7 milyar TL’ye yükselmiştir. Gönüllülük esasına dayalı BES’in yanı sıra, çalışanların emeklilik dönemlerindeki refah düzeylerinin yükseltilmesini hedefleyen otomatik katılım sistemi Ocak 2017 yılında yürürlüğe girmiştir. 30 Eylül 2021 itibarıyla sistemde yaklaşık 6 milyon çalışan katkı payı ödemeye devam ederken toplam fon büyüklüğü 14.6 milyar TL’ye ulaşmıştır.”

2022’DE İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre 2022 yılında BES’te atılacak adımlar şöyle: “Emekliliğe yönelik ve uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla oluşturulan bireysel emeklilik sistemi, sistemin katılımcı tabanını genişletmeye yönelik çalışmalar kapsamında gelişimini sürdürmektedir. Sistemde istikrarlı büyümenin yakalanabilmesi adına önümüzdeki dönemde katılımcı sayısının ve fon büyüklüğü artışının sürdürülebilir kılınmasına yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.”

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