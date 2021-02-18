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Uzmanlar Fitch'ten Türkiye ile ilgili değişiklik beklemiyor

18.02.2021 - 12:22
Uzmanlar Fitch'ten Türkiye ile ilgili değişiklik beklemiyor | Ekonomi Haberleri

Uzmanlar, Fitch'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklememesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimal olduğunu da belirtiyor.

Uzmanlar, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, yarın piyasalar kapandıktan sonra yapması öngörülen Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklememesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimal olduğunu da belirtiyor.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fitch Ratings'in kredi notu ve görünümünün Standard & Poor's (S&P) ve Moody's tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre daha pozitif olduğunu söyledi.
Fitch Ratings'in, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerinin gerek kredi notu değerlendirme takvimi gerekse mart ayında yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm Raporu çerçevesinde revize edilebileceğini belirttiğini hatırlatan Gökşen, şunları kaydetti:

"Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, en son olarak gelecek dönemde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü olumlu yönde etkileyebilecek unsurlara değinirken, ilerleyen dönemde enflasyonun sürdürülebilir şekilde azaltılması, parasal politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesinin pozitif not kararını etkileyebilecek bazı kilit unsurlar arasında yer aldığını belirtmişti. Winslow ayrıca, Türkiye'nin dış finansmanının sürdürülebilirliği konusunda güvenin artması, yerli tasarrufların artırılması, dolarizasyonun azaltılması, büyümenin kredi büyümesine ve dış borçlanmaya daha az bağımlı olması gibi unsurların kritik faktörler olduğunu söylemişti."

Yarın gerçekleştirilmesi beklenen değerlendirmede herhangi bir değişiklik beklemediklerini ifade eden Gökşen, "Kredi derecelendirme kuruluşları, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda değerlendirmenin piyasa kapanışının ardından gelmesi bekleniyor." dedi.

"GÖRÜNÜM DURAĞANA YÜKSELTİLEBİLİR"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Fitch'in, büyük ihtimal Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Ash, para politikası düzenlemelerindeki gelişmelerin etkisiyle görünümün durağana yükseltilebileceğini belirtti.

"ŞU ANKİ DURUM VE GÖRÜNÜM BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE FARKLILIKLAR İÇERİYOR"

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca ise kredi derecelendirme kuruluşlarının, politikalar ve büyüme performanslarının da içinde olduğu yeni durumları benimsemesi gerektiğini söyledi.

Abarca, politikalardaki değişikliklerin risk primlerini 300 baz puan seviyelerinin altına getirdiğini, bu durumun da kredi derecelendirme kuruluşları tarafından hesaba katılması gerektiğini belirtti.

Kuruluşlar tarafından açıklanan yeni ekonomik görünümün 2020'de büyüme performansının gösterdiği dirence ve 2021 içinde yüksek büyüme performansına işaret ettiğini aktaran Abarca, bunun da ekonomilerin borç oranlarını olumlu yönde etkileyebileceğini kaydetti.

IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların büyüme tahminlerini yükselttiğini hatırlatan Abarca, şu anki durumun ve görünümün bir yıl öncesine göre farklılıklar içerdiğini, bu bağlamda Fitch'in, değerlendirmesinde, Türkiye için daha olumlu bir görünüm düşünebileceğini, hatta Türkiye'nin kredi notunu yükseltebileceğini söyledi.

Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.


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