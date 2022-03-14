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Üretim ve ihracatta düşüş devam ediyor

14.03.2022 - 09:49
Üretim ve ihracatta düşüş devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-şubat dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ürettiğinin yüzde 80’nini ihraç eden sanayimizde şubat ayında hem ihracat hem de üretimdeki düşüş dikkatleri çekti. Buna göre, yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi de yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 204 bin 72 adedi buldu. Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin şubat ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalarak 105 bin 644 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 9.6 azalarak 61 bin 544 adede geriledi. Ocak-şubat döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi.

YÜZDE 11 AZALDI

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 azalarak 146 bin 627 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 13 oranında azalarak 85 bin 682 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 35 artarak 3 bin 112 adet olarak kayıtlara geçti. İlk iki ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 1’e yakın azaldı, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 4.8 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 1.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azalarak 1.3 milyar Euro oldu.

SATIŞLAR ORTALAMANIN ÜZERİNDE

OCAK-Şubat döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 17 oranında azaldı ve 66 bin 661 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-şubat döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 37 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli payı yüzde 64 olarak gerçekleşti.

 


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