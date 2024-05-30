Ünlü haber ajansı duyurdu: Türkiye gri listeden çıkıyor | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Haziran'daki toplantısında Türkiye'nin uluslarası mali gözlemcilerin gri listesinden çıkarılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için biz dizi reformları devreye sokmuş, Bakan Şimşek ise geçen hafta Türkiye'yi listeden çıkarmaya kararlı olduğunu söylemişti.

Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımlar uluslararası alanda da karşılık buluyor. Bloomberg'de yer alan bir habere göre Türkiye, gelecek ay mali gözlemcilerin gri listesinden çıkarılmaya hazırlanıyor. Kaynaklara göre Paris merkezli Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yetkililerinin bu ayın başında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette önemli ilerleme kaydedildi. Kaynaklar, Singapur'daki FATF genel kurulunun 28 Haziran'daki son gününde Türkiye'nin gri listeden çıkarılabileceğinin sinyalini verdi. Türkiye'nin gri listeden çıkabilmesi için FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun Türkiye lehine oy kullanması gerekiyor.

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ŞİMŞEK: TÜRKİYE'Yİ LİSTEDEN ÇIKARMAYA KARARLIYIZ

Bu değişiklik ile uzmanlar Türkiye'ye yabancı sermaye akışının hızlanacağı görüşünde. Türkiye'nin son dönemde uyguladığı ekonomik program ile yabancı yatırımcılar geri dönmeye başlıyor. Londra'daki Eurasia Group Avrupa Direktörü Emre Peker, "FATF'ın hamlesi tek başına para akışını tetiklemeyecek olsa da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ortodoks ekonomi politikalarını yeniden hayata geçirme ve Türkiye'yi sağlam bir yatırım destinasyonu haline getirme çabalarına yardımcı olacak" dedi. Bakan Şimşek ise geçen hafta Türkiye'yi listeden çıkarmaya kararlı olduğunu söylemişti.

TÜRKİYE'DEN BİR DİZİ REFORM

FATF Şubat ayındaki son genel kurulunda, Türkiye'nin gri listeden çıkabilmek için eylem planını büyük ölçüde tamamladığını duyurmuştu. FATF o dönemde yaptığı açıklamada, bu eylem planının kara para aklamaya ve terörün finansmanına yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin temel reformları ve Türkçe kısaltması MASAK olarak bilinen ulusal mali istihbarat teşkilatının kaynaklarının artırılmasını da içerdiğini belirtmişti. Öte yandan bu ay, FATF'nin yeni teknolojiler hakkındaki nihai tavsiyesinin ele alınmasına yardımcı olmak için kripto para platformlarını düzenleyen bir yasa tasarısı TBMM'nin gündemine geldi

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TÜRKİYE 2021 YILINDA LİSTEYE EKLENDİ

Türkiye, ilk olarak Ekim 2021'de FATF'ın artan denetim altındaki yetki bölgeleri listesine eklenmişti. Uluslararası Para Fonu'nun 2021'deki bir raporuna göre, bu durum ülkeye sermaye girişlerinde önemli bir azalmaya yol açtı. Türkiye şu anda Güney Afrika ile gri listede yer alan iki G-20 ülkesinden biri. Bir diğer büyük bölgesel ekonomi olan Birleşik Arap Emirlikleri ise Şubat ayında listeden çıkarıldı.

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