  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri açıklandı
‹ Önceki Haber Dalgalı piyasada gözler Fed’de Dalgalı piyasada gözler Fed’de Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri açıklandı

19.09.2022 - 10:54
Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Net UYP, 2021 yıl sonunda 256 milyar dolar iken 2022 Temmuz sonunda 217,3 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Temmuz ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni paylaştı. 2022 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında azalışla 287,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 oranında azalışla 504,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 256 milyar dolar iken 2022 Temmuz sonunda eksi 217,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,9 oranında azalışla 101,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,9 oranında artışla 127,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,6 oranında artışla 53,4 milyar dolar oldu.

##$HABER_1474838$##

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 22,9 oranında azalışla 109,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,6 oranında azalışla 84,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 19,4 oranında azalışla 14,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,2 oranında azalışla 1,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,1 azalışla 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artarak 310,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında artarak 37,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 12,7 oranında artarak 10,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 oranında azalarak 60,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,9 oranında azalarak 96,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.330 Değişim: -1,42% Hacim : 40.157 Mio.TL Son veri saati : 15:25
Düşük 3.320 19.09.2022 Yüksek 3.394
Açılış: 3.383
18,2887 Değişim: 0,18%
Düşük 18,2293 19.09.2022 Yüksek 18,2951
Açılış: 18,2556
18,3428 Değişim: 0,32%
Düşük 18,2312 19.09.2022 Yüksek 18,4335
Açılış: 18,2838
979,16 Değişim: -0,44%
Düşük 975,84 19.09.2022 Yüksek 986,89
Açılış: 983,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.