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Ücretli çalışan sayısı arttı

15.06.2023 - 10:11 | Son Güncelleme :
Ücretli çalışan sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in verilerine göre ücretli çalışan sayısı Nisan'da yüzde 3,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 997 bin 517 kişi iken, 2023 yılı Nisan ayında 14 milyon 516 bin 688 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,0, inşaat sektöründe %11,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %4,1 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %1,0 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre %1,0 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %1,6, inşaat sektöründe %0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 azaldı.

 


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