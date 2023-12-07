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Üç şirkete proje bazlı devlet yardımı verilecek

07.12.2023 - 07:03 | Son Güncelleme :
Üç şirkete proje bazlı devlet yardımı verilecek | Ekonomi Haberleri

Roketsan Roket Sanayii, ZN Çinko Rafinerisi Anonim Şirketi, Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama şirketlerine proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Devletin istihdam ve ekonomiyi güçlendirmek adına atılımları devam ediyor. Proje bazlı devlet desteklerine yenileri eklendi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ROKETSAN'DAN 11,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Buna göre, Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ankara ve Kırıkkale illerinde yapılacak olan savunma sistemleri üretim tesisi yatırımını proje bazlı devlet yardımı verilecek.

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Başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 olan ve başlangıç tarihinde itibaren 6 yıl içinde tamamlanması öngörülen tesisin sabit yatırım tutarı 11 milyar 878,5 milyon TL olarak belirlendi. Yatırımda öngörülen ilave istihdam 390, öngörülen nitelikli personel sayısı 70 olacak.

Yatırım süresi sonunda yıllık 12 bin 575 adet savunma sistemi üretilmesi planlanıyor.

ÇİNKO, KURŞUN, KOBALT KÜLÇE ÜRETİM TESİSİ

ZN Çinko Rafinerisi Anonim Şirketi tarafından Denizli'de 21 Temmuz 2022 tarihinde başlanan çinko, kurşun, kobalt külçe üretim tesisi yatırımı da proje bazlı devlet desteğinden yararlanacak.

Başlangıç tarihinde itibaren 5 yıl içinde tamamlanması öngörülen tesisin sabit yatırım tutarı 2 milyar 276 milyon 305 bin 857 TL, yatırımda öngörülen ilave istihdam 140, öngörülen nitelikli personel sayısı 12 olarak belirlendi.

Yatırım süresi sonunda 110 bin ton/yıl çinko külçe, 25 bin ton/yıl kurşun külçe, 650 bin ton/yıl kobalt külçe üretilmesi öngörülüyor.

PDV, SODYUM HİDROKSİT, SODYUM HİPOKLORİT, HİDROKLORİK ASİT VE FERRİK KLORÜR TESİSİ

Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kırıkkale'de yapılacak olan saf kurutulmuş vakum tuzu (PDV), sodyum hidroksit, sodyum hipoklorit, hidroklorik asit ve ferrik klorür üretim tesisi yatırımına da proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

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14 Nisan 2023 tarihinde başlayan ve başlangıç tarihinde itibaren 4 yıl içinde tamamlanması öngörülen tesisin sabit yatırım tutarı 1 milyar 652 milyon 699 bin 203 TL olurken, yatırımda öngörülen ilave istihdam 330, öngörülen nitelikli personel sayısı 15 olacak.

Yatırım süresi sonunda 332 bin 640 ton/yıl saf kurutulmuş vakum tuzu (PDV), 49 bin 500 ton/yıl sodyum hidroksit, 45 bin 734 ton sodyum hipoklorit, 41 bin 999 ton hidroklorik asit, 8 bin 313 ton ferrik klorür üretimi planlanıyor.


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