Twitter'ın hisseleri 'Trump kararı' sonrası sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Twitter'ın hisseleri, Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından yüzde 12'ye kadar değer kaybetti.

Sosyal medya platformu Twitter'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından düşüş gösterdi. Cuma günü 51,48 dolardan kapanan Twitter'ın hisse fiyatı, pazartesi gün içerisinde 45,15 dolara kadar geriledi ve yüzde 12'lik değer kaybetti. Sosyal medya platformu Twitter, cuma günü Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski sebebiyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, Trump'ın seçim kampanya ekibince kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" hesabını da askıya almıştı.

Trump ise Twitter'ın bu adımından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini vurgulayarak, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını vermişti.

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS"tan paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.

Etiketler