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Twitter 2020 yılı gelirini açıkladı

10.02.2021 - 09:20
Twitter 2020 yılı gelirini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Twitter'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı.

Sosyal paylaşım ağı Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Twitter'ın 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Sosyal paylaşım ağı 2019'da 3,45 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

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Şirketin 2020'nin son çeyreğinde elde ettiği kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87artarak 222 milyon dolar oldu. Twitter'ın karı 2019'un son çeyreğinde 118,7 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Twitter, 2020 yılı genelinde ise 1,14 milyar dolarlık zarar etti. Şirket 2019'da 1,47 milyar dolarlık kar elde etmişti. Öte yandan, Twitter'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 192 milyona ulaştı.


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