;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Türkiye’den ABD’li otomotiv devine üst düzey transfer
‹ Önceki Haber Buğday krizi derinleşiyor Buğday krizi derinleşiyor Sonraki Haber › BES hediye edilebilecek BES hediye edilebilecek

Türkiye’den ABD’li otomotiv devine üst düzey transfer

13.06.2022 - 08:53 | Son Güncelleme :
Türkiye’den ABD’li otomotiv devine üst düzey transfer | Ekonomi Haberleri

2020 yılından beri premium otomotiv markası DS’in Türkiye direktörlüğünü yürüten Berk Mumcu, ABD’li otomotiv devi Jeep’in global kadrosuna transfer oldu. Jeep markasının coğrafya ve bölge yönetimi pozisyonunda görev alacak Mumcu’nun, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölgelerin yönetimini üstlenmesi bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Jeep’in Detroit’teki merkez ofisinde 5 Temmuz 2022 itibariyle göreve başlayacak Mumcu’nun yerine ise otomotiv sektöründe tanınan önemli bir ismin getirilmesi planlanıyor. Göreve başlamadan önce İstanbul’da tek bir showroom’u bulunan Fransız DS markasını, 2.5 senede Türkiye genelinde 6 showroom’u bulunan ve tek modelle yıllık 1.000 adetlere yakın satış gerçekleştiren bir marka haline getiren Mumcu, DS’in yanında Stellantis Türkiye Filo Satış Direktörlüğü ile grup bünyesindeki ikinci el araç platformu Spoticar’ın direktörlüğünü de üstleniyordu.

Türkiye’de yetişmiş biri olarak dünyanın en önemli otomotiv markalarından Jeep’e gittiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Berk Mumcu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Stellantis Türkiye’de geçirdiğim 2.5 senelik dönem bana 10 yıllık deneyim kazandırdı. Çünkü, birçok şapkam vardı ve bana farklı pencereler açtı. Şimdi tecrübemi globalde yansıtabileceğim. Bir Türk olarak çok gururluyum. Stellantis içerisinde 1 milyonun üzerinde satışı olan bir markaya gidiyor olmam ve global çekirdek ekibinde görev alacak olmam hepimizin gururu” dedi. Son görüşmesini Jeep CEO’su Christian Meunier ile gerçekleştirdiğini aktaran Mumcu, bu görüşmede DS’in Türkiye’deki başarısının globalde Jeep lehine nasıl taşınabileceğine yönelik bir konuşma da gerçekleştirdiklerini söyledi. 46 yaşındaki Berk Mumcu, geçmişte Ford Otosan ve ALD Automotive gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda görev almıştı.

‘SANSASYONEL İSİMLER SIRADA’

Mumcu’nun ABD’ye üst düzey transferinde, Stellantis Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği insan kaynakları atılımı büyük rol oynuyor. 2018 yılında temellerini attıkları sistemle otomotiv şirketini bir teknoloji şirketi gibi konumlandırmaya başladıklarını belirten Stellantis Türkiye CCO’su Ayça Furth, konuyla ilgili olarak, “Otomotivde gümbürtü kopardık. Bir tür matematik iş modeli gibi istatistiksel bir bilim kullanarak insanları bir araya getirdik. Günün sonunda yaş ortalaması 35’in altında olan profesyonel bir insan gücü yarattık. Bugün Stellantis Türkiye’den Amazon ve Samsung gibi teknoloji şirketlerine çalışanlar gönderebiliyoruz. Globalde de artık bölgenin yetenek yönetiminin Türkiye’den yapılması konuşuluyor. Bu, Türk insanı adına çok heyecan verici. Stratejik koltuklara çok fazla yönetici ihraç edebiliyoruz. Berk Bey ilk büyük transferimiz. Çok sansasyonel isimler de sırada” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.510 Değişim: -1,30% Hacim : 36.303 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.506 13.06.2022 Yüksek 2.552
Açılış: 2.540
17,2432 Değişim: 0,78%
Düşük 17,0425 13.06.2022 Yüksek 17,2801
Açılış: 17,1104
18,0643 Değişim: 0,29%
Düşük 17,8779 13.06.2022 Yüksek 18,2021
Açılış: 18,0116
1.011,44 Değişim: -1,80%
Düşük 1.010,82 13.06.2022 Yüksek 1.043,05
Açılış: 1.029,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.