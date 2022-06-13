Türkiye’den ABD’li otomotiv devine üst düzey transfer | Ekonomi Haberleri

2020 yılından beri premium otomotiv markası DS’in Türkiye direktörlüğünü yürüten Berk Mumcu, ABD’li otomotiv devi Jeep’in global kadrosuna transfer oldu. Jeep markasının coğrafya ve bölge yönetimi pozisyonunda görev alacak Mumcu’nun, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölgelerin yönetimini üstlenmesi bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Jeep’in Detroit’teki merkez ofisinde 5 Temmuz 2022 itibariyle göreve başlayacak Mumcu’nun yerine ise otomotiv sektöründe tanınan önemli bir ismin getirilmesi planlanıyor. Göreve başlamadan önce İstanbul’da tek bir showroom’u bulunan Fransız DS markasını, 2.5 senede Türkiye genelinde 6 showroom’u bulunan ve tek modelle yıllık 1.000 adetlere yakın satış gerçekleştiren bir marka haline getiren Mumcu, DS’in yanında Stellantis Türkiye Filo Satış Direktörlüğü ile grup bünyesindeki ikinci el araç platformu Spoticar’ın direktörlüğünü de üstleniyordu.

Türkiye’de yetişmiş biri olarak dünyanın en önemli otomotiv markalarından Jeep’e gittiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Berk Mumcu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Stellantis Türkiye’de geçirdiğim 2.5 senelik dönem bana 10 yıllık deneyim kazandırdı. Çünkü, birçok şapkam vardı ve bana farklı pencereler açtı. Şimdi tecrübemi globalde yansıtabileceğim. Bir Türk olarak çok gururluyum. Stellantis içerisinde 1 milyonun üzerinde satışı olan bir markaya gidiyor olmam ve global çekirdek ekibinde görev alacak olmam hepimizin gururu” dedi. Son görüşmesini Jeep CEO’su Christian Meunier ile gerçekleştirdiğini aktaran Mumcu, bu görüşmede DS’in Türkiye’deki başarısının globalde Jeep lehine nasıl taşınabileceğine yönelik bir konuşma da gerçekleştirdiklerini söyledi. 46 yaşındaki Berk Mumcu, geçmişte Ford Otosan ve ALD Automotive gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda görev almıştı.

‘SANSASYONEL İSİMLER SIRADA’

Mumcu’nun ABD’ye üst düzey transferinde, Stellantis Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği insan kaynakları atılımı büyük rol oynuyor. 2018 yılında temellerini attıkları sistemle otomotiv şirketini bir teknoloji şirketi gibi konumlandırmaya başladıklarını belirten Stellantis Türkiye CCO’su Ayça Furth, konuyla ilgili olarak, “Otomotivde gümbürtü kopardık. Bir tür matematik iş modeli gibi istatistiksel bir bilim kullanarak insanları bir araya getirdik. Günün sonunda yaş ortalaması 35’in altında olan profesyonel bir insan gücü yarattık. Bugün Stellantis Türkiye’den Amazon ve Samsung gibi teknoloji şirketlerine çalışanlar gönderebiliyoruz. Globalde de artık bölgenin yetenek yönetiminin Türkiye’den yapılması konuşuluyor. Bu, Türk insanı adına çok heyecan verici. Stratejik koltuklara çok fazla yönetici ihraç edebiliyoruz. Berk Bey ilk büyük transferimiz. Çok sansasyonel isimler de sırada” dedi.

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