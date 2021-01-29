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Turizm gelirleri açıklandı

29.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme :
Turizm gelirleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Turizm geliri dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 düşüşle 3,9 milyar dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolara geriledi. Geçen yılki gelirin 9 milyar 998 milyon 320 bin doları kişisel harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin doları da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 61 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 44 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 69,5 azalarak 15 milyon 826 bin 266 kişiye geriledi. Bunların yüzde 80,3'ünü (12 milyon 708 bin 265 kişi) yabancılar, yüzde 19,7'sini ise (3 milyon 118 bin 1 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 74,9 AZALDI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 74,9 azalarak 1 milyar 104 milyon 545 bin dolara düştü. Bunun 953 milyon 881 bin dolarını kişisel, 150 milyon 664 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 76,8 azalarak 2 milyon 242 bin 864 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 492 dolar olarak gerçekleşti.

 

 


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