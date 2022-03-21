Turist sayısı yüzde 186 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Turist sayısı yüzde 186 yükseldi
Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış yaşandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 oranında artış göstererek 1 milyon 541 bin 393 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Şubat ayında ülkemize gelen 1 milyon 541 bin 393 yabancı ziyaretçinin bin 642'si (0.11% ) günübirlikçidir.
Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %62,05 (956 bin 482 )
2-Edirne %11,79 (181 bin 665)
3-Antalya %8,56 (131 bin 960)
4-Artvin %3,12 (48 bin 018)
5-Şırnak %2,56 (39 bin 522)
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %169,44 artış kaydedilmiştir.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %169,44 artış göstererek 2 milyon 823 bin 059 olmuştur.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 2 milyon 823 bin 059 yabancı ziyaretçinin 3 bin 831 (0.14%) günübirlikçidir.
1-İstanbul %61,92 (1 milyon 748 bin 060)
2-Edirne %11,68 (329 bin 681)
3-Antalya %8,85 (249 bin 761)
4-Artvin %3,05 (86 bin 242)
5-Şırnak %2,50 (70 bin 473)
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