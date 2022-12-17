Tüketiciyi üzmenin cezası katlandı | Ekonomi Haberleri

Hem tüketici hakem heyetine başvuru sınırı hem de cezalar, yeniden değerleme oranında yüzde 122.93 artırıldı. Böylece tüketiciye ayıplı mal satan, tüketiciyi yanıltan, sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atanlara verilen cezaların alt sınırı 615 liradan, 1371 liraya çıkarken, Tüketici Kanunu’nu ihlal edenlere verilen toplam para cezası tutarı ise 267 milyon 516 bin lira oldu.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranında artırdığı yeni para cezaları ile tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırındaki artış dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren aldığı mal ve hizmette kusur olduğu gerekçesiyle para iadesi, ürün değişimi gibi taleplerle tüketici hakem heyetlerine başvurabilmek için Eylül ayında kanunla 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltilen sınır, yeni yılda 66 bin lira olacak. Vatandaş, bu sayede cep telefonu, mobilya, beyaz eşya, yurt içi yurt dışı tur, devre tatil gibi tutarı 66 bin liraya kadar olan mal ve hizmet kusurlarında tüketici hakem heyetlerine başvurabilecek. 1 Ocak 2023’ten itibaren cezası artan diğer kusurlardan bazıları ise şöyle:

Tüketicilere aidatsız kredi kartı sunmayan bankalara verilecek cezalar 34 milyon 713 bin liraya yükseltildi.

Tüketiciyi sigortaya zorlayan, cayma hakkını kullandırmayan, erken ödeme olanağı tanımayan; kredi kullanımı karşılığında sigorta yaptırmaya zorlayan, ücret ve masraf talep eden finans kuruluşlarına verilen kanuna aykırı her bir işlem için verilen ceza 3 bin 108 liradan 6 bin 928 liraya çıktı.

ETİKETSİZ ÜRÜNE 1371 LİRA

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen etiketsiz ürün ile reyondaki ürün etiketi ile kasa fiyatı arasındaki fark ortaya çıkması durumunda market ya da mağazalara verilen ceza tutarı da her bir ürün başına 615 liradan 1371 liraya yükseldi.

Yine garanti belgesi ve Türkçe tanıtma kılavuzu düzenlemeyen satıcılara, ithalatçılara verilen ceza tutarı da ihlal başına 1371 lira oldu. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ile sözleşme kurma belgelerini Ticaret il müdürlüklerinden almayan üretici ve ithalatçılara verilecek ceza tutarları ise 311 bin liradan 694 bin liraya çıktı.

Yeni yılda ön ödemeli konut satış sözleşmelerine aykırı her bir işlemin cezası 6 bin 928 liraya yükseldi. 4 yıl içinde teslim edilmeyen her bir konut için verilecek ceza miktarı ise 62 bin liradan 139 bin liraya çıkarken; yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli konut satan müteahhitlere verilen ceza tutarı 694 bin 259 lira oldu.

Teminat sağlamadan konut satışı yapanların cezası ise 3 milyon 471 bin liraya yükseldi. Devre tatil satışlarında da sözleşleşmeye aykırı her bir işlemin cezası 7 bin 802 lira oldu.

ALDATAN REKLAMLARA 1.4 MİLYON LİRA

Tüketiciyi aldatan, yanıltan reklamlar ile haksız ticari uygulamaların cezaları da yayınlandıkları mecraya göre artırıldı. Buna göre aldatıcı, yanıltıcı reklam yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalında yayınlanmışsa cezası 69 bin 411 liraya; ülke genelinde yayınlanmışsa 1 milyon 389 bin liraya çıktı.

Ülke genelinde sürekli yayın aracılığıyla yapılmışsa 694 bin 263 lira; ülke genelinde radyo ve internet üzerinden yapılmışsa 347 bin 128 lira; yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 34 bin 701 lira oldu.

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