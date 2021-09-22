Tüketici Güven Endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Günvei Endeksi Eylül'de yüzde 1,8 artışla 79,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında arttı; Ağustos ayında 78,2 olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 62,6 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 61,3 iken, Eylül ayında %2,2 oranında artarak 62,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 78,6 iken, Eylül ayında %0,5 oranında artarak 79,0 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,3 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 75,3 iken, Eylül ayında %5,3 oranında artarak 79,3 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,7 DEĞERİNDE AYNI KALDI

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı.

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