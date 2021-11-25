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TPAO duyurdu! Kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

25.11.2021 - 12:26
TPAO duyurdu! Kuyu akış testi başarıyla tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda açılan Türkali-2 kuyusunda kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları devam ederken Karadeniz'den önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yapılan açıklamaya göre, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 kuyusunda 3. rezervuar seviyesinde gerçekleşen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.

TPAO'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batı Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahasında, ultra derin denizde yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda üçüncü kuyu akış testini de başarıyla gerçekleştirdi. Test edilen seviyede günde 0,67 milyon m3/g (22 milyon ft3/g) doğal gaz akışı sağlandı.

Yine aynı kuyuda gerçekleştirilen diğer testlerde sırasıyla, 28 Temmuz 2021 tarihinde, 0,75 milyon m3/g (26,5 milyon ft3/g) doğal gaz akışı (R3) ve 31 Ağustos 2021 tarihinde günde 0,63 milyon m3/g (22 milyon ft3/g) doğal gaz akışı (R2) gözlenmişti. Böylelikle Türkali-2 kuyusunda, toplam 2,05 milyon m3/g (72,5 ft3/g) akış potansiyeli saptanmış oldu.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak. Filyos’ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Türkali-2 ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2.154 metre su derinliğinde, 3.950 metre son derinliğe ulaşıldı. Türkali-2, Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu oldu.

Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

TPAO’nun Karadeniz’de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar m3 doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.


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