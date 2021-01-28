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Toyota, Volkswagen'i solladı! İlk sıraya yerleşti

28.01.2021 - 09:51 | Son Güncelleme :
Toyota, Volkswagen'i solladı! İlk sıraya yerleşti | Ekonomi Haberleri

Toyota, geçtiğimiz sene 9,53 milyon araç satışı yaparak, Alman Volkswagen'i geçti ve ilk sıraya yerleşti.

Japon otomotiv devi Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, geçen yıl 2019'a kıyasla yüzde 11,3 düşüşle küresel çapta 9,53 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Geçen yıl Japonya'da mini araçlar dahil 2,16 milyon, deniz aşırı piyasalarda da 7,37 milyon araç satışı yapıldı. Araç üretimi ise 2019'a göre yüzde 14,1 düşerek geçen yıl dünya genelinde 9,21 milyon seviyesinde kaydedildi.

Salgının küresel ekonomiye etkisiyle Nisan-Haziran 2020 döneminde daralan satışlar sonrası Toyota'nın yıllık bazdaki satışları, son 5 yılda ilk kez düşüş göstermiş oldu.

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Çin ve ABD piyasalarında toparlanma yaşayan Toyota, geçen yılın son çeyreğinden itibaren aydan aya satışlarını artırdı.

Kyodo ajansının haberine göre, Toyota'dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, "sağlam satış" sonuçları doğurduğunu belirterek, "Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı." ifadelerini kullandı.

Alman üretici Volkswagen'in 2020 küresel satışları ise yüzde 15,2 düşerek 9,31 milyon olarak gerçekleşmişti.


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