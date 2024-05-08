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Toyota tüm zamanların en yüksek kârını açıkladı

08.05.2024 - 10:56 | Son Güncelleme :
Toyota tüm zamanların en yüksek kârını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Japon otomotiv devi Toyota, 2024 yılının ilk çeyreğinde 31,9 milyar dolar rekor kâr elde etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Japon Toyota 2024 yılının ilk çeyreğinde 45,1 trilyon yenlik gelirle 4,94 trilyon yen (31,9 milyar dolar) rekor net kâr elde ettiğini duyurdu. Şirketin elde ettiği kâr ve gelir miktarı tahminleri de aştı. Rekor kâr elde edilmesine yenin dolar karşısında gerilemesi ve özellikle hibrit araçların canlı satışları yardımcı oldu. Ancak şirketten yapılan açıklamada net gelirin bu mali yılda yüzde 27,8 düşerek 3,57 trilyon yene gerileceğini belirtildi. 

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Geçtiğimiz ay Toyota, 2023-24 mali yılında tüm markalarda 11,1 milyon araç sattığını, bu rakamın yüzde beş artışla ilk kez 10 milyonu aştığını açıklamıştı.

Corolla kompakt otomobil, RAV4 spor arazi aracı gibi içten yanmalı motorları ve hibrit araç satışlarının yüzde 31 oranında artarak 3,7 milyona çıkması rekor kar ve gelir artışında büyük bir etken oldu. Tamamen elektrikli otomobil satışları ise 116 bin 500 adete ulaştı. Toyota, 2026 yılına kadar yılda 1,5 milyon, 2030 yılına kadar ise 3,5 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor.


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