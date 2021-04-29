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Toyota rekora imza attı

29.04.2021 - 09:39 | Son Güncelleme :
Toyota rekora imza attı | Ekonomi Haberleri

Toyota, küresel araç satışlarını mart ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırarak yeni bir rekor kırdı.

Japon otomobil devi Toyota'nın güncellenen bilanço verileri, dış piyasalardaki artan talep sonucu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye negatif etkilerinin kaybolmaya başladığını ortaya çıkardı.

Buna göre Toyota mart ayında küresel bazda 982 bin 912 araç satışı gerçekleştirdi. Bu satış oranı aylık bazda yeni bir araç satış rekoru olarak kayda geçti.

Firmanın, Ocak-Mart 2021 dönemindeki satışları ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 arttı. Bu dönemde yüzde 10 seviyesinde artış hedefleniyordu.

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ABD'de spor arazi araçları ile hibrit otomobillere, Çin'de ise Corolla Sedan modeline yönelik güçlü talep sonrası Toyota'nın deniz aşırı satışları yeni rekorla 791 bin 568'e çıktı.

Martta önceki yılın aynı dönemine kıyasla deniz aşırı satışlarda yüzde 57,8 artış gözlenirken, Japonya içinde ise yüzde 6,4 artışla 191 bin 344 araç satıldı.


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