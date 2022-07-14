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Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

14.07.2022 - 10:55
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı | Ekonomi Haberleri

Ciro endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 132,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 132,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 128,7, inşaat ciro endeksi yüzde 78,1, ticaret ciro endeksi yüzde 132,6, hizmet ciro endeksi yüzde 167,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4,8 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 4,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3,5, hizmet ciro endeksi yüzde 7,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 azaldı.


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