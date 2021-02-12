Toplam ciro endeksi yüzde 28.6 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020'ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl aralıkta, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 28,6 yükseldi.

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SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 42,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ayda, bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 geriledi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020'de 2019'un aynı ayına oranla yüzde 12,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

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