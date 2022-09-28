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TMSF’den satış hamlesi

28.09.2022 - 09:31
TMSF’den satış hamlesi | Ekonomi Haberleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihaleyle süt ürünleri üreticisi Aynes, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı.

Tarım Kredi’nin 785.5 milyon liralık teklifini uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu’na gönderdi. Kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli’deki Aynes Gıda, iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci kere ihaleyle satışa çıkarılmıştı. 8 Eylül’de TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde yapılan ihaleye TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) ve Matlı Gıda katıldı. TMSF, Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü de satışa çıkardığını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 267 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 31 Ekim’e kadar teklif verilebilecek, ihale 1 Kasım’da yapılacak.


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