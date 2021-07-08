TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı | Ekonomi Haberleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'ndan Muhiddin Gülal görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMSF başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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