‹ Önceki Haber BDDK'dan ödenmeyen krediler için yeni adım BDDK'dan ödenmeyen krediler için yeni adım Sonraki Haber › Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte

TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

08.07.2021 - 10:14
TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı | Ekonomi Haberleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'ndan Muhiddin Gülal görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMSF başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.380 Değişim: -0,77% Hacim : 7.207 Mio.TL Son veri saati : 15:52
Düşük 1.376 08.07.2021 Yüksek 1.391
Açılış: 1.388
8,6914 Değişim: 0,07%
Düşük 8,6701 08.07.2021 Yüksek 8,7330
Açılış: 8,6853
10,3146 Değişim: 0,63%
Düşük 10,2314 08.07.2021 Yüksek 10,3364
Açılış: 10,2505
507,34 Değişim: 0,71%
Düşük 501,13 08.07.2021 Yüksek 508,36
Açılış: 503,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.