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TL mevduatları için yeni düzenleme! Bakan ayrıntıları açıkladı

21.12.2021 - 12:01 | Son Güncelleme :
TL mevduatları için yeni düzenleme! Bakan ayrıntıları açıkladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Mevduat hesabında vadeler 3-6-12 ay olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatları'na ilişkin olarak düzenlemenin bugün devreye girdiğini açıkladı. Bakan Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Nebati'nin yaptığı açıklama şöyle:

Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar, 3,6,9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmaları sürdürülmektedir.

 


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