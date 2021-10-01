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TL mevduata stopaj indiriminde süre tekrar uzatıldı

01.10.2021 - 10:28
TL mevduata stopaj indiriminde süre tekrar uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi bir kez daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

EKİM 2020'DE GETİRİLDİ

30 Eylül’de son bulan uygulama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

Söz konusu karar, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar ile bu tarihte iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak.


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