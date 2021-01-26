TİM Başkanı Gülle: Gana'da lojistik merkez kurulacak | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, çelik sanayicilerinin önemli bir kısmının oluşturduğu sektörel kümelenme çerçevesinde, Gana'da bir lojistik dağıtım üssü kurulması çalışmaları olduğunu belirterek, "Afrika'da ürünlerimize artan talebin en uygun ve verimli şekilde karşılanabilmesi adına Gana'da kurulacak lojistik merkezi için girişimlerimizin sonucunu önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturulan "Sanal Ticaret Heyeti" programlarına Batı Afrika'nın en önemli merkezlerinden biri olan Gana ile devam edildi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla düzenlenen Sanal Ticaret Heyeti programının açılışını Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren ve TİM Başkanı İsmail Gülle gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, 2020'de 43 ülkede 45 Sanal Ticaret Heyeti düzenlediklerini, bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Heyetler kapsamında 7 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, şunları kaydetti: "Dün Özbekistan'a düzenlenen İklimlendirme Sanayi Sektörel Sanal Ticaret Heyetimizden sonra Gana Sanal Ticaret Heyeti programımızla yolumuza devam ediyoruz. Tüm işlerimizi dijital platformlarda yüksek verimle ilerletmeye ve geliştirmeye gayret ediyoruz. Meksika'dan Endonezya'ya, Almanya'dan Nijerya'ya uzanan farklı coğrafyalarda, binlerce kilometre uzakta da olsak aynı hedefler doğrultusunda gönül köprüleri kurduğumuz Sanal Ticaret Heyetlerimizi, önümüzdeki dönemde inanıyorum ki daha geniş katılımla, aynı heyecanla sürdüreceğiz.

Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı şekilde ve uygun maliyetlerle ulaştırılması amacıyla lojistik merkezleri projesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla hayata geçirildi. Gana Cumhuriyeti, 31 milyonluk nüfusuyla Batı Afrika'nın en önemli merkezlerinden biri ve ihracatçılarımız için kapasitesi yüksek bir ülke. Yalnızca kendi nüfusuyla değil, aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi olması dolayısıyla 350 milyon nüfusa erişimi olan Gana, Batı Afrika ülkeleri içerisinde politik ve ekonomik istikrarı ile de dikkati çekiyor."

Son yıllarda Türkiye'nin, Afrika ile her alanda ilişkileri daha da derinleştirmek adına önemli adımlar attığını ve bu adımların karşılık bulduğunu aktaran Gülle, ihracatçının Gana gibi önemli bir pazara erişiminin kolaylaştırılmasının, hedeflere ulaşmada kritik önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE, 2019 İTİBARIYLA GANA'NIN EN BÜYÜK 6'NCI TEDARİKÇİSİ KONUMUNDA"

Çelik sanayicilerinin önemli bir kısmının oluşturduğu sektörel kümelenme çerçevesinde, Gana'da bir lojistik dağıtım üssü kurulması çalışmaları bulunduğunu bildiren Gülle, şunları aktardı:

"Afrika'da ürünlerimize artan talebin en uygun ve verimli şekilde karşılanabilmesi adına, inşallah Gana'da kurulacak lojistik merkezi için girişimlerimizin sonucunu önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Ülkemizin Afrika ile dostça ilişkileri, ticari ve ekonomik alanda da etkisini hissettiriyor. Bunun yanında, bölgeyle gelişmiş ilişkilerimizle, gönül bağımızla, ikili ticaretimizde çok daha yüksekleri hedeflememiz gerekiyor. Bu amaçla bugün Afrika'nın parlayan yıldızı Gana'ya sanal ticaret heyetimizi gerçekleştiriyoruz.

Geçen yıl Türkiye'nin Gana'ya ihracatı yüzde 28 artışla 479 milyon dolar oldu. Batı Afrika'nın Nijerya'dan sonra en büyük ikinci ekonomisi olan Gana, 2020 yılında Sahra Altı Afrika bölgesinde ihracatımızı en çok artırdığımız ülke oldu."

Gülle, Türkiye'nin, 2019 yılı itibarıyla Gana'nın en büyük 6'ncı tedarikçisi konumunda olduğunu belirterek, Gana'nın ithalatında 2010'da yüzde 1,1 olan payın 2019 itibarıyla yüzde 4,5 seviyesine çıktığını bildirdi.

İki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2019'da 550 milyon doları aştığını aktaran Gülle, 400 milyon dolara yakın dış ticaret fazlasının da "dış ticaret fazlası veren Türkiye" yolunda, Gana pazarının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.,

"BİRÇOK SEKTÖRDE İHRACATIMIZ ARTTI"

İsmail Gülle, sektörler bazında Gana'ya yapılan ihracatla ilgili bilgiler verirken, "2020 yılında ülkemizin Gana'ya ihracatı, 2019'a göre çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe yüzde 31,5 artışla 120 milyon 525 bin dolara, hububat sektöründe yüzde 33 artışla 87 milyon 882 bin dolara, çelik sektöründe yüzde 147 artışla 80 milyon 596 bin dolara ulaştı. Deri mamulleri sektöründe yüzde 274 artışla 6,5 milyon dolar, hazır giyimde yüzde 203 artışla 3,3 milyon dolar, tekstilde ise yüzde 85 artışla 2,8 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Bu rakamların, bir yandan Gana'nın temel ithalat ürünlerinin aynı zamanda Türkiye'nin temel ihraç ürünleriyle uyuştuğunu ve bu sektörlerde ticaretin güçlendirildiğini ortaya koyduğunu bir yandan da ihracatçıların Gana'yla ticaretinde ürün çeşitliliğini geliştirdiklerini gösterdiğini kaydeden Gülle, birçok sektörde ihracatın arttığını vurguladı.

KITAYA GEÇEN YIL 15,25 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPILDI

Verilen bilgiye göre, küresel salgın döneminde ihracat ailesi, güçlü altyapısıyla Türk ihraç ürünlerini dünyanın dört bir köşesine ulaştırıyor.

Dünyanın milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkesi olan Türkiye, insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerine devam ettiği Afrika'da, diplomatik temsilciliklerinin sayısını artırırken, eğitim, kültür, ulaşım, medya gibi birçok alanda kıta ile kurumsal ilişkilerini kuvvetlendirdi.

Türk ihracatçısı da salgın sürecinde küresel taleplerdeki daralmaya rağmen kıtaya geçen yıl 15,25 milyar dolar ihracat yaptı.

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