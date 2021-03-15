Ticari yükselirken otomobil düşüşte | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı ilk 2 aylık verilere göre, Oak-Şubat 2021 döneminde ticari araç üretimi yüzde 14 artış gösterirken otomobil üretimi yüzde 16’lık düşüş yaşadı. İç pazardaki büyümeye rağmen yaşanan üretim azalışı ihracatın yüzde 14 düşüşünden kaynaklanıyor.

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberine göre; otomotiv sektörü, büyüme ile kapanan 2020’nin ardından yeni seneye de iç pazarda büyüme ile başladı. Ancak dış pazarların henüz beklenen toparlanmayı yakalayamaması sebebiyle, ihracatta ise daralma göze çarpıyor. Bu da özellikle otomobil üretim rakamlarına olumsuz yansıma yaptı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı rakamlara göre, 2021 ilk 2 aylık dönemde otomobil üretimi yüzde 16 azalarak 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 98 bin 433 adet oldu. Ticari araç üretimi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.

TOPLAM ÜRETİM DÜŞTÜ

Yılın ilk iki ayını kapsayan döneminde, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 azalarak 222 bin 264 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv adetlerine traktör üretimi eklendiğinde toplam üretim, 231 bin 578 adede ulaştı. Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin şubat ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 azalarak 116 bin 88 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 22.4 azalarak 68 bin 105 adede geriledi.

YÜZDE 68 KAPASİTE

Ocak-şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50, traktörde yüzde 75 seviyesinde oldu.

ANA SANAYİ DÜŞÜŞTE YAN SANAYİ BÜYÜYOR

OCAK-şubat döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 38 artarak 106 bin 532 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 30 artarken, otomobil pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında arttı. Buna karşın ilk iki aylık dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 98 bin 433 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi toplam ihracattan aldığı yüzde 17 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Bu dönemde oplam otomotiv ihracatı 4.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken ana sanayi ihracatı yüzde 9 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 8 oranında arttı.

250 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini arttırmak üzere Maxion İnci Jant Grubu, Manisa’da 250 milyon TL tutarında yeni tesis yatırımı gerçekleştiriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Yeni yatırım ile ihracata 50 milyon dolarlık ek katkı yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Otonotiv sektörü için önemli yeni yatırımlardan bir tanesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçiyor. Avrupa’nın tek lokasyonda bünyesindeki toplam 5 fabrika ile binek, hafif ticari ve ağır vasıta ticari araçlar için üretim yapan en büyük alüminyum ve sac jant üreticisi konumundaki Maxion İnci Jant Grubu, Manisa’da faaliyete alacağı inşaat ve altyapı çalışmaları tamamlan yeni tesis için 250 milyon TL’lik yatırımı hayata geçiriyor.

İHRACATA KATKI

Bu yatırımla mevcut ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesi özellikle tubeless jantlarda 800 bin adet artarak toplam ağır ve ticari araç jant kapasitesini 3 milyon adet janta çıkaracağını vurgulayan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Yeni yatırımla birlikte Manisa bölgesinde ihracatta ve istihdamda artış sağlanacak. Yeni yatırımla birlikte 60 milyon dolarlık ek satış ve 50 milyon dolar ek ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İSTİHDAM ARTACAK

2022 yılında resmen faaliyete geçmesi planlanan yeni fabrikayla birlikte ilk etapta 80 kişi istihdam edileceğini belirten Zaim, “İlave istihdamla birlikte Maxion İnci Jant Grubu toplam çalışan sayısı 1800 olacak. Bu yatırımla mevcut ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesi özellikle tubeless jantlarda 800 bin adet artarak toplam ağır ve ticari araç jant kapasitesini 3 milyon adet janta çıkaracak. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki beşinci, ağır ve ticari araç jant üretiminde ise ikinci fabrikamız olan bu yeni yatırımımızla yıllık jant üretim kapasitemizi yaklaşık 13 milyona çıkaracağız” dedi.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇ JANTLARINDA UZMANLAŞTIK’

TÜRKİYE’DE özellikle ağır ticari jantları konusunda Ford Otosan, Mercedes-Benz Türk gibi önde gelen tedarikinin tamamını sağladıklarını vurgulayan Mustafa Zaim, “Dünya çapında markalar ile ortak çalışmalarımız bulunuyor. Özellikle elektrikli araç jantları konusunda da uzmanlaşmaya devam ediyoruz. Türkiye’de elektrikli araç üretimi yapan ve yapacak olan ve dünyada elektrikli araç üreten bir çok marka ile görüşmelerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Yeni ve çok önemli projeler için de tedarikçi olarak yer aldıklarımız bulunuyor. Bununla birlikte fabrikalarımızı da endüstri 4.0’a uygun olarak akıllı fabrikalar haline dönüştürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

V-SERİSİ TÜRKİYE’DE

V 300 d versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 beygir güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC ile yollarda. Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Mevcut modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya ve standartları yüksetlmeyi hedefliyoruz” dedi.

FÜTÜRİSTİK MPV

TEKNOLOJİK yatırımların her geçen gün daha da arttığı dönemde Hyundai yepyeni bir MPV tasarımı ile görücüye çıktı. Koreli üreticinin yeni MPV modeli Staria, fütüristik tasarım öğeleri ve araç içi mobilite donanımlarıyla dikkat çekiyor. Hyundai’nin açıklamasına göre model, adını aerodinamik tasarım özelliklerine referans olarak uzay biliminden alıyor ve tamamen geleceğin vizyonu olarak lanse ediliyor. Tasarımı ise, Hyundai’nin “İnsanlık İçin ilerleme” vizyonunu yansıtıyor.

SPORTİF VE ŞIK

APRILIA, spor naked kategorisindeki temsilcisi Tuono 660’ı tanıtarak dünya pazarlarına sundu. Geliştirilmiş elektronik sistemleri ve 95 beygirlik çift silindirli motoruyla Tuono 660, performans konusunda motosiklet tutkunlarının taleplerini karşılamayı hedefliyor. Ülkemizde 129 bin 900 TL’lik fiyatıyla satışa sunulan yeni model 5 farklı sürüş moduyla hem pist hem de günlük kullanımına olanak sağlıyor. Bununla birlikte, aluminyum şase ve salıncak yapısı ile 183 kilogramlık ağırlığa sahip.

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