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TESK Başkanı Palandöken: Turizm kalkınmayı destekleyen en önemli nokta

19.05.2022 - 12:56
TESK Başkanı Palandöken: Turizm kalkınmayı destekleyen en önemli nokta | Ekonomi Haberleri

TESK Başkanı Palandöken, “Turizm, ülkemize döviz girdisinin artması, kalkınmayı destekleyen en önemli noktalardan biri” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz sezonunun yaklaşmasından dolayı turizmi ele alan bir açıklama yaptı.

Kalkınmanın en önemli ayaklarından birinin turizm olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemize döviz girdisinin artması, kalkınmayı destekleyen en önemli noktalardan biri. Bu nedenle turizmde özellikle butik otellerin desteklenmesi, konaklama tesislerinin artırılması ve tanıtımların daha fazla yapılması 2022 sonundaki 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefine ulaşmada kilit rol oynuyor. 2 yıldır devam eden pandeminin ve bölgemizde yaşanan savaşın getirdiği ekonomik krizlerin etkisiyle bu yıl yabancı turist sayısında düşüş ihtimaline karşı iç turizmin hareketlenmesi için kampanyalar yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Turizmin 4 mevsim hareketli olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Ülkemizin hem kaynakları, hem doğal ve coğrafi yapısı, hem de jeopolitik konumu 4 mevsim turizme canlı kalabilme imkanı veriyor. Buna rağmen yaz turizmi her zaman kış turizminden veya kongre turizminden daha çok önemseniyor. Bu algının kırılması lazım. Konaklama imkanları geliştirilmeli, tesislerin sayısı ve niteliği artırılmalı. Bununla birlikte dolar kurunda yaşanan yükselişleri ve bölgemizde yaşanan savaş gibi küresel durumları göz önüne getirdiğimizde yabancı turist sayısındaki düşüş ihtimaline karşı iç turizme önem verilmeli. Bunun için turlar, oteller, organizasyonlar yerli turiste daha uygun imkanlar sunmalı. İç turizmde konaklama ücretleri ile yol ücretlerindeki artış büyük bir kesim insanı da kamp tatiline de yönlendiriyor. Bunda elbette pandeminin etkisi de var fakat maliyetlerin artması daha büyük etken” dedi.

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Turizm hedeflerine ulaşmada butik esnaf otellerinin önemine değinen Palandöken, “Geçtiğimiz yıl ilk 2 ayda ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyonken bu sene aynı dönemde bu sayı 2,8 milyona çıktı. 2020 yılındaki 12 milyon dolarlık turizm geliri 2021 yılında 24,4 milyon dolara çıktı. Bu yılsonu itibariyle hedeflenen 42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefine ulaşmak zor değil. Özellikle pandemiden sonra insanların daha sakin daha küçük yerlerde konaklamaya yönelmesi butik otellerde de artışı beraberinde getirdi. Bunun için konaklama vergisi gibi hem açılışta hem hizmet boyunca ödenen vergilerde indirim suretiyle esnafa destek olunmalı” diye konuştu.

Yerli veya yabancı turisti otele bağımlı kılan her şey dahil sistemin esnafa zarar verdiğini savunan Palandöken, şunları kaydetti:

“Her şey dahil sistemden vazgeçilmeli. Hem konaklayanları bir mekanda sabit kalmaya zorlayan hem de çevredeki esnafı bitiren bu sistemin ne turizme ne de ekonomiye hiçbir katkısı yok. Turizm bölgesindeki esnafın kazancı yok olurken gelen yerli veya yabancı turist ne esnafa ne çevredeki doğal güzelliklere vakit ayıramıyor. Bununla birlikte reklam ve tanıtım da ülkemizin turizmde bilinilirliğinin artmasını sağlar. 1 memnun turistin 10 turist daha getireceği herkes tarafından biliniyor.”


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