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Tayvanlı dev yatırıma geliyor

30.09.2022 - 10:44
Tayvanlı dev yatırıma geliyor | Ekonomi Haberleri

Küresel çapta yılda 1 milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli KYMCO markası Türkiye’de yatırımı değerlendirdiğini duyurdu.

Şirketin CEO’su Chun-Ping Ko ile Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar’ın katılımıyla önceki gün İstanbul’da scooter modeli KYMCO CV3’ün Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.

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Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yatırım müjdesi bu lansman toplantısında geldi. KYMCO CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz” dedi. Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ise “KYMCO ile ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlere dayanarak motosikletlerin kalite ve sağlamlıklarını deneyimledik. Beraber çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üretim için gerekli zeminin oluşmasını beklemiştik. Nihayet bu ziyaretlerinde ikna oldular ve bu güzel haberi paylaşmak mümkün oldu. En kısa zamanda çalışma gruplarımızı kurarak üretim için uygun modeli ve diğer önemli hususları değerlendirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.


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