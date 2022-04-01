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TAV Havalimanları’nda üst düzey değişiklik

01.04.2022 - 08:22
TAV Havalimanları’nda üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

TAV Havalimanları’nda şirketin kurucu ortağı ve kuruluşundan bu yana İcra Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Sani Şener, Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

TAV’da kuruluşundan itibaren iş geliştirme, strateji ve pazarlama alanında yöneticilik yapan ve 2016’dan bu yana İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı sürdüren Serkan Kaptan, 1 Mayıs 2022 itibariyle İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.

Franck Mereyde Murahhas Aza, CFO Burcu Geriş de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.


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