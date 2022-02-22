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Taşıt kredisinde yeni dönem

22.02.2022 - 09:00
Taşıt kredisinde yeni dönem | Ekonomi Haberleri

Taşıt kredilerinde vade sayısı arttırılırken, kredi kullanım miktarları yükseltildi. BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, 400 bin liraya kadar olan araçlar için vade sayısı 48 aya, kredi kullanım miktarı ise yüzde 70’e çıkarıldı. 400-800 bin lira arasında araçlar için de vade sayısı 36 ay, kredi kullanım miktarı yüzde 50 oldu. Düzenlemenin otomotiv pazarını hareketlendireceğini belirten uzmanlar, kredi faizlerinin de düşmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; taşıt kredisinde merakla beklenen düzenleme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) internet sitesinde yayınlanan güncel mevzuata göre, araç almak için kullanılan kredilerde vadeleri arttı ve kredi kullanım miktarları yükseltildi. Bu kapsamda, taşıt kredisinde güncel vadeler; nihai fatura değeri 400 bin liraya kadar olan araçlar için 48 ay, 400-800 bin lira aralığındaki araçlar için 36 ay, 800 bin ile 1.2 milyon lira aralığındaki araçlar için 24 ay ve 1.2-2 milyon lira aralığındaki araçlar için 12 ay olarak belirlendi. Taşıt kredilerinde güncel kredi kullanım oranları ise; nihai fatura değeri 400 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 70’i aşmayacak, 400-800 bin lira arasında araçlar için yüzde 50’yi aşmayacak, 800 ila 1.2 milyon lira aralığındaki araçlar için yüzde 30’u aşmayacak ve 1.2-2 milyon lira aralığındaki araçlar için yüzde 20’yi aşmayacak şekilde güncellendi.

YÜZDE 70’E ÇIKTI

Düzenlemeyle durma noktasına gelen taşıt kredilerinin yeniden artması ve otomotiv pazarının hareketlenmesi bekleniyor. Güncel kredilerle örneğin; 350 bin liralık sıfır otomobil almak isteyen tüketici, bu otomobilin yüzde 70’ini bireysel taşıt kredisi olarak kullanabilecek ve bu krediyi maksimum 48 ay vadede ödeyebilecek. Başka bir örnekle de; 500 bin liralık bir otomobil almak isteyen tüketici otomobilin fiyatının yüzde 50’sini aşmayacak şekilde taşıt kredisi kullanabilecek ve söz konusu krediyi 36 ay taksiyle ödeyebilecek. Güncellemeden önce örneğin; 500 bin liralık otomobil almak isteyen tüketici bunun yalnızca 150 bin lirasını kredi olarak alabiliyor. Kalan 350 bin lirayı peşin ödemek zorunda kalıyordu. 150 bin lira ise en fazla 24 aya bölünebiliyordu.

ÖNCEDEN NE KADARDI?

Otomobil sahibi olmada önemli bir yer tutan bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oran sınırlaması 2021 yılının temmuz ayında gelmişti. Eski düzenlemede fiyatı 120 bin lira ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 48 ay, 120-300 bin lira arasındaki araçlarda kredi vadesi 36 ay, 300-750 bin lira arasında araçlarda ise vade sınırı yalnızca 24 aydı. Kredi kullanım miktarları ise 120 bin liraya kadar yüzde 50, 300-750 bin lira arası yüzde 30 ve 750-1.5 milyon lira arası yüzde 20 şeklindeydi.

FAİZLERİN DE DÜŞMESİ ŞART

BDDK’nın yaptığı düzenlemenin araç satışlarına olumlu etki yapması bekleniyor. Ancak, aylık yüzde 2.5 faizlerin düşmesi yapılan düzenlemenin etkisinin yayılmasında en önemli etken. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, “Otomotiv sektörünün üç büyük parametresinden birisi kredilerdi. Önceden 3 araçtan 2’si krediyle satılırken, son dönemde hem artan araç fiyatları hem de sınırlandırılan taşıt kredileriyle bu oran 5’te 1’e kadar düşmüştü. Yapılan düzenleme oldukça önemli, kredi oranlarını bir miktar dengeleyecek. Ancak, faizler çok yüksek. Düzenleme faizlerdeki düşüşle anlam kazanacak” dedi.


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