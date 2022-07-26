Tarımın Nobel’ini Türk profesör aldı | Ekonomi Haberleri

Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya, Dünya Ayçiçeği Derneği tarafından verilen ve tarımın Nobel’i olarak bilinen Pustovoit Ödülü’ne layık görüldü. 1980’den beri dört yılda bir verilen ödül, ilk defa bir Türk bilim insanına verildi.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, ayçiçeği alanında çalışan kişilere verilen en yüksek onur ödülünün sahibi oldu. Alanın en saygın kuruluşlarından olan ve uzun yıllara dayanan birikimi ile tarım ve ayçiçeği alanında önemli bir kuruluş olan Dünya Ayçiçeği Derneği tarafından dört yıl arayla uluslararası alanda başarılı çalışmaları ile bilinen araştırmacılara verilen Pustovoit Ödülü, 2022 yılında ilk defa bir Türk bilim insanına verildi.

Trakya Üniversitesi’ne ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Prof. Dr. Yalçın Kaya, ödülünü Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 20’nci Uluslararası Ayçiçeği Konferansı’nda gerçekleştirilen törenle aldı. 2012-2016 yıllarında Dünya Ayçiçeği Derneği’nin dönem başkanlığını da yapan Prof. Dr. Yalçın Kaya, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Pustovoit Ödülü’ne ilk kez bir Türk biliminsanının layık görüldüğünü, Türkiye’yi ve Trakya Üniversitesi’ni başarıyla temsil ettiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Kaya, “Ödül ayçiçeğinin Nobel’i olarak adlandırılıyor. Ayçiçeği alanında çalışan bir bilim insanının alabileceği en büyük ödül. Bu ödülü layık görüldüğü için çok sevinçliyim, kariyerimde alabileceğim en anlamlı ödül” dedi.

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