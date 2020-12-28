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Suudi Arabistan'da 4 petrol yatağı bulundu

28.12.2020 - 08:40
Suudi Arabistan'da 4 petrol yatağı bulundu | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğunu söyledi.

 

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, ülkenin farklı yerlerinde 4 petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduğunu söyledi.

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Bin Selman, keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için Aramco'nun çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde ikinci sırada yer alıyor.


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