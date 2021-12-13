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Stokçuya yeni ceza tarifesi

13.12.2021 - 10:16
Stokçuya yeni ceza tarifesi | Ekonomi Haberleri

Son dönemdeki stok tartışmalarının ardından mecliste hazırlığı süren pakete ceza artışı da girdi. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlerden ilk gruptakilere 50 bin TL ila 100 bin TL, ikinci kademedekilere ise 100 bin TL ila 2 milyon TL arasında para cezası verilecek.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; edinilen bilgiye göre, 17 Aralık’ta sona erecek 2022 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinin ardından, önce sağlıkçılara ücret düzenlemesinin içinde yer aldığı yarım kalan teklif görüşülecek. Ardından, yaklaşık 10 madde olması beklenen yeni bir paket gündeme getirilecek. Daha çok özelleştirmeye hazırlık maddelerini içeren paketin ardından TBMM çalışmalarına iki hafta ara verecek.

Düzenlemede yer alacak maddeler şöyle:

STOKÇULARA CEZA ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ürünleri stoklayarak fiyat artışına neden olanlara verilecek cezaların arttırılmasına ilişkin sözlerinin ardından, ‘Perakende Satış Yasası’nın 18’inci maddesinde yer alan stokçulara verilen cezalarda artışa gidilecek.

Ceza oranları kademelendirilerek arttırılarak caydırıcı hale getirilecek. Mevcut Parakende Kanunu’nda, “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz” diye tanımlanan stokçuluğa da 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar para cezası öngörülüyor.

Şimdi stokçular için mevcut yasada yer alan bu cezaların, kademelendirilerek caydırıcılığının daha da attırılması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, ilk gruptakilere 50 bin TL ila 100 bin TL, ikinci kademedeki daha büyük oranda yapılan stokçuluğa ise 100 bin TL ila 2 milyon TL arasında para cezası verilecek.

BOTAŞ DÜZENLEMESİ

BOTAŞ’ın ithalattan doğan vergilerinden, Hazine’nin vazgeçmesine dair düzenleme yapılacak. BOTAŞ’ın özellikle gümrük vergisi borçlarının silinmesi anlamına geliyor. Devletin alacağından feragat edebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu maddenin BOTAŞ’ın bölünerek satılmasına ilişkin alt yapı çalışması olduğu yorumları yapılıyor.

LİMAN SATIŞLARI YENİDEN

Daha önceki torba tekliften çıkartılan limanların işletilmesine ve satışına ilişkin hüküm yeniden getiriliyor. Halen 20-30 yıllığına işletme hakkı olan limanlardaki sürenin 49 yıllığına çıkartılması planlanıyor. Bu hakkın kullanımı için uluslararası danışman şirketlerince değer tespiti ve fiyatlandırma yapılacak.

Mevcut işletmeciler, belirlenen değeri ödeyebilirse, hak onların olacak. Ödeyemezlerse yeni ihaleye çıkılacak. Tartışmalar nedeniyle daha önceki tekliften çıkartılan madde yeni teklife konuluyor.

YERLİ ÜRETİM DESTEĞİ

Yenilenebilir enerji alanında kapasite artışı sırasında yerli ürünü tercih eden firmalara, tarife artışı olanağı sağlanacak. Daha önce uygulanan ve geçtiğimiz yılın haziran ayında vazgeçilen destek yeniden getiriliyor. Buna göre, kapasite arttımına gidecek yenilenebilir enerji üreten şirketlerin, yerli üreticiden alacağı makina, teçhizat, türbin, kanat vs. desteklenecek.

Devlet, yerli ürün kullanan şirketlerin enerji satış birim fiyatlarını belli oranda yükseltmelerine izin verecek. Böylece, yerli üretim teşvik edilecek, ithalata bağlılık azaltılacak. Bunu yapan şirketlere de belli oranlarda satış avantajı sağlanacak.


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