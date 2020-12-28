STAR Rafineri'nin petrol işleme hacmi artırılıyor | Ekonomi Haberleri

SOCAR'ın Türkiye rafinaj ve petrokimya birimi başkanı Mammadov, STAR Rafineri'nin petrol işleme hacmini 2021 yılında yüzde 6 artışla 11 milyon tona çıkaracaklarını söyledi.

Azerbaycan'ın kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR'ın Türkiye rafinaj ve petrokimya birimi başkanı Anar Mammadov, SOCAR tarafından işletilen STAR Rafineri'nin, petrol işleme hacmini 2021'de yüzde 6 artışla 11 milyon tona çıkarmayı planladığını açıkladı.

Mammadov, cuma günü yaptığı açıklamada, "STAR rafinerisi 2020 sonuna kadar 76 milyon varil ham petrol işlemeyi planlıyor. 2021 için petrol rafinaj hacminin 11 milyon ton veya yüzde 106 (2020'ye kıyasla) olacağı tahmin ediliyor" dedi.

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STAR Rafineri, bu yıl 10.4 milyon ton petrol işleyerek 20'den fazla farklı kalitede ham petrolü rafine etti. Mammadov rafinerinin, jet yakıtı üretimini azalttığını ve dizel yakıt üretimini artırdığını söyledi.

6 milyar dolar yatırımın yapıldığı STAR Rafineri 2018'de faaliyete geçti ve 2019'da tam petrol rafinaj kapasitesine ulaştı.

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