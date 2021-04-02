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SPK'dan yabancı yatırım kuruluşlarına 'açığa satış' cezası

02.04.2021 - 09:30
SPK'dan yabancı yatırım kuruluşlarına 'açığa satış' cezası | Ekonomi Haberleri

SPK, 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması nedeniyle toplam 26,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, kurul, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 250 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret'in 106 milyon 470 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Pegasus Hava Taşımacılığının 750 milyon dolar, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayinin 500 milyon lira, Opet Petrolcülük'ün 500 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyon 300 bin lira, Yapı ve Kredi Bankasının 400 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna da onay verildi.

Kurul, verilen satım emrinin açığa satış olduğunun, emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması gerekçesiyle 10 yabancı yatırım kuruluşuna toplamda 26,4 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bu kuruluşlar arasında; Credit Suisse Securities Europe Limited, Barclays Capital Securities Limited, Merrill Lynch (BofA) International, Wood and Company Financial Services AS, J.P. Morgan Securities PLC, Goldman Sachs International, Moon Capital Master Fund, Renaissance Capital Limited, UBS AG London Branch, HSBC Bank PLC2'ye toplam 26,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

45 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK, 1 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde satışı yapılan sermaye piyasası aracının tevdi edilebilecek durumda olduğuna ve takas tarihine kadar aracı kuruma iletileceğine ilişkin müşteriden beyan alınmaması nedeniyle Gedik Yatırım Menkul Değerler ve HSBC Yatırım Menkul Değerler'e toplam toplam 1,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 45 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmedildi.

Kurul, III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğine ilişkin şu kararı verdi: "III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Kitle Fonlaması Tebliği) uyarınca yetkilendirilen kitle fonlama platformlarının tüzel kişiliğinin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına, yüzde 20 veya daha fazlasını temsil eden paylarına veya oy haklarına sahip oldukları girişim şirketlerinin veya projelerin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına, ortakları, yönetim kurulu ve yatırım komitesi üyeleri ile bu kişilerin eşlerinin, alt ve üst soylarının tek başlarına veya birlikte yüzde 20 veya daha fazlasını temsil eden paylarına veya oy haklarına sahip oldukları girişim şirketlerinin veya projelerin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına karar verilmiştir."


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