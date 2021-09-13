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Şişecam'dan 4 milyar TL'nin üzerinde yatırım

13.09.2021 - 17:03
Şişecam'dan 4 milyar TL'nin üzerinde yatırım | Ekonomi Haberleri

Şişecam 4 milyar TL'nin üzerinde 2 yeni float hattı yatırımı yapacak.

Şişecam mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni float hattı yatırımı yapılmasına karar verdiğini açıkladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin yüzde 30 artırılarak 2.6 milyon tona yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Gerçekleştirilecek günlük 1,200 ton kapasiteli mimari cam float hattı yeni yeşil saha yatırımının, 24 ay içerisinde devreye alınması hedeflenirken, devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasiteli otomotiv camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, otomotiv camına yönelik fırın yatırımının tamamlanmasıyla mevcut durumda otocam'a yönelik üretim yapan Kırklareli TR1 Float hattının, mimari cam faaliyetine kaydırılması ve bu hattın 2024 yılında yapılması planlanan soğuk tamir aşamasında günlük üretim kapasitesinin 1,000 ton seviyesine kadar yükseltilmesinin hedeflendiği de belirtildi.


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