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Sigortalar tek çatıda toplanıyor

31.05.2021 - 08:56
Sigortalar tek çatıda toplanıyor | Ekonomi Haberleri

Yeni düzenleme ile devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları ve doktorların sorumluluk sigortaları kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleşiyor. Yeni yapı ile nükleer risklere teminat bulunacak, reel sektöre destek olunacak.

Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu’na göre sigorta havuzları yeni kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleştiriliyor. Yeni düzenleme ile devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, doktorların sorumluluk sigortası Özel Riskler Yönetim Merkezi altında toplanacak. Kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi, kimya ve boya fabrikaları gibi riskli ve sigorta teminatı bulmakta zorlanılan sektör ve alanların sigortalanmasına destek sağlayacak.

Yeni düzenleme ile Özel Riskler Yönetim Merkezi yurtiçinden ve uluslararası piyasalardan sigorta, reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük çekilen riskler, nükleer riskler ve kamu yararı bulunan riskler için sigorta teminatı sağlayacak. Böylece reasürans primlerinin bir bölümünün yurtiçinde kalması sağlanacak. Yasa ile kurulacak merkezin faaliyet alanı da geniş tutuldu. Bu kapsamda; terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda yurtiçinden ya da uluslararası piyasalardan sigorta teminatı bulunamaması veya güçlük çekilmesi durumunda Özel Riskler Yönetim Merkezi devreye sokulacak. Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için de Merkez, sigorta ve reasürans teminatı sağlayacak. Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin işletmesi ise kamu sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülecek.

ÖZEL RİSKLER MERKEZİ NE YAPACAK?

* Nükleer risklere sigorta teminatı sağlayacak.

* Sigorta bulmakta zorlanan kimya ve boya fabrikaları için devreye girecek.

* Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ve Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) reasürans teminatı verecek veya bu kurumlardan reasürans desteği alacak.

* Terör, savaş hali, doğal afetlerde sigorta teminatı bulacak.

* Sivil hava ve deniz ulaşım araçlarına sigorta veya reasürans teminatı sağlayacak.

UYGULAMADAKİ ZORLUK KALKIYOR

Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM), Özel Riskler Yönetim Merkezi adını alarak tüzel kişiliğe kavuştu. Özel Riskler Yönetim Merkezi’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. KOBİ’ler için ticari alacak sigortası, maden çalışanları için ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigortası gibi teminat bulunmasında zorluk yaşanan riskler için sigorta havuzları oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, bunların Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapısıyla farklı kurumların bünyesinde bulunduğuna dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi: “Uygulamadaki zorlukları ortadan kaldırmak, devlet destekli alacak sigortasının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi için ORYM tüzel kişiliğe kavuşturuldu. Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin Ar-Ge merkezi haline getirilip, sigorta sektöründe teminat bulunmasında zorluk yaşandığı tespit edilecek riskler için, sigorta havuzlarının oluşturulması ve mevcut havuzlarla ilgili sürekli iyileştirmeler yapılarak, sigortalılara optimum faydanın sağlanması hedeflenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başkanlığında oluşturulacak Yönetim Kurulu, 2019 yılında kurulan ve ORYM’nin mevcut yönetici şirketi olan Türk Reasürans’ın katkıları ile Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin bu hedeflere ulaşması adına çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır.”


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