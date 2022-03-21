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Savaşın ilk faturası 5 milyon adet

21.03.2022 - 11:04
Savaşın ilk faturası 5 milyon adet | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş dünya otomotiv üretiminde 5 milyon adetlik kayba mal olabilir.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçen çarşamba günü küresel otomotiv üretimi tahminini açıklayan otomotiv analiz şirketi S&P Global Mobility, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu etkiler, lojistik ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle kritik araç parçalarında sıkıntılar yaşanacağına işaret etti. Şirket bu kapsamda, 2022 ve 2023’te her iki yıl için küresel üretim tahminini 2.6 milyon adet düşürdü. Bu önümüzdeki iki yılda dünyada 5 milyon aracın daha az üretileceği yani tüketicilerin istediği aracı istediği zaman bulmakta zorlanmaya devam edeceği anlamına geliyor. Açıklanan verilere göre, 2022 yılında küresel otomotiv üretiminin 81.6 milyon, 2023 yılında ise 88.5 milyon adet olarak gerçeklemesi bekleniyor.

ALMANLARDA KABLO KOPTU

S&P’ye göre, üretimde en büyük sorunu Avrupa yaşayacak. Açıklanan tahminlere göre, Avrupa’da otomobil üretimi 1.7 milyon adet düzeyinde azalacak. Bunun en büyük sebebi ise Avrupa’daki fabrikaların otomobiller için kablo demetlerini büyük oranda Ukrayna’da bulunan fabrikalardan temin etmesi... Ukrayna yapımı kablo demetlerinin yaklaşık yüzde 45’i Almanya ve Polonya’ya ihraç ediliyor ve bu da Alman otomobil üreticilerini yüksek risk altında bırakıyor. Özellikle Volkswagen ve BMW gibi üreticiler kablo tedarikinin kesilmesi nedeniyle üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

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Volkswagen CEO’su Herbert Diess, geçen hafta, parça sorunlarından dolayı 2022 yılı tahminlerinin gözden geçirildiğini söylemiş ve şirketin savaşla ilgili tedarik zinciri kesintilerine yanıt olarak üretimin bir kısmını Avrupa’dan Kuzey Amerika ve Çin’e taşıdığını söylemişti. BMW de otomobil bölümünün 2022 kâr marjı tahminini Çarşamba günü, Ukrayna krizinin etkisiyle yüzde 8-10’dan yüzde 7-9’a düşürdü. Şirketin baş teknoloji sorumlusu Frank Weber ise, BMW fabrikalarının önümüzdeki hafta yeniden üretime döneceğini söyledi.


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