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Sasa Polyester yatırımcılarla görüşecek

08.06.2021 - 15:41
Sasa Polyester yatırımcılarla görüşecek | Ekonomi Haberleri

Sasa Polyester, yurt dışında paya dönüştürülebilir tahvil ihracına yönelik toplantı düzenlenmesi için yetki verdi.

Sasa Polyester, yurt dışında paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için yurt dışında yerleşik yatırımcılarla bugünden itibaren bir dizi sanal toplantı düzenlenmesi için BNP Paribas ve HSBC'yi yetkilendirdi.

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada ihracın gerçekleşmesi halinde, ihraçtan elde edilecek gelirlerin, mevcut borçların yeniden finansmanı, mevcut ve gelecekteki yatırımların finansmanı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağı ifade edildi.


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