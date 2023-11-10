Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Eylül'de sanayi üretimi yıllık yüzde 4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,1, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,0 azaldı.

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