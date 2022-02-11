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Sanayi üretimi rakamları yükseldi

11.02.2022 - 10:04 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi rakamları yükseldi | Ekonomi Haberleri

TÜİK, Aralık ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 14.4 oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.


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