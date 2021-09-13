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Sanayi üretimi rakamları açıklandı

13.09.2021 - 10:03 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 4,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.


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