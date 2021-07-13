Sanayi üretimi rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.

Türkiye ekonomisinde önemli ağırlığı bulunan sanayi üretiminde büyük artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayına oranla sanayi üretimi yüzde 40.7 oranında artış yaşadı. Büyüme rakamları için öncü gösterge olan sanayi üretimindeki artış, Türkiye ekonomisindeki güçlenmeyi de ifade ediyor.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

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