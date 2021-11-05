Sanayi ihracatında tarihi zirve! | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin sanayi ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 35 artarak 137 milyar 855 milyon 650 bin dolara yükseldi ve tarihin en yüksek ocak-ekim ihracat rakamına ulaştı. Otomotiv endüstrisi ocak -ekim döneminde 23 milyar 852 milyon 903 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükselirken, ocak-ekim döneminde de yüzde 33,1 artışla 166 milyar 219 milyon 414 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 35 artarak 137 milyar 855 milyon 650 bin dolara yükseldi ve tarihin en yüksek ocak-ekim ihracat rakamına ulaştı. Sanayi ihracatı yılın 10 ayında toplam ihracatın yüzde 82,9'unu oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin tarım ihracatı yüzde 20,9 artarak, 23 milyar 511 milyon 606 bin dolara, madencilik ihracatı ise yüzde 44,5 yükselerek 4 milyar 852 milyon 157 bin dolara çıktı.

SANAYİNİN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ OLDU

Sanayi sektörünün gerçekleştirdiği rekor ihracata en fazla katkıyı otomotiv endüstrisi verdi. Otomotiv endüstrisi ocak -ekim döneminde 23 milyar 852 milyon 903 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Aynı dönemde, kimyevi maddeler ve mamulleri 20 milyar 535 milyon 463 bin dolar, çelik sektörü 18 milyar 119 milyon 107 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 16 milyar 720 milyon 209 bin dolar, elektrik-elektronik sektörü 11 milyar 586 milyon 647 bin dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 9 milyar 927 milyon 549 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri 8 milyar 278 milyon 911 bin dolar, makine ve aksamları 7 milyar 642 milyon 821 bin dolar, iklimlendirme sanayii 5 milyar 65 milyon 214 bin dolar, mücevher sektörü 4 milyar 569 milyon 105 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 3 milyar 800 milyon 29 bin dolar, halı sektörü 2 milyar 616 milyon 800 bin dolar, savunma ve havacılık sanayii 2 milyar 410 milyon 928 bin dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 425 milyon 875 bin dolar, gemi ve yat sektörü 1 milyar 195 milyon 419 bin dolar, diğer sanayi ürünleri 108 milyon 670 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

SANAYİ GRUBU BÜNYESİNDEKİ TÜM SEKTÖRLERLE ATAĞA KALKTI

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün hepsi ocak-ekim döneminde ihracatını artırdı. Böylece sanayi grubu bünyesindeki tüm sektörlerle atağa kalktı. Bu dönemde sanayi grubunda ihracatını en fazla artına sektör, yüzde 80,6 ile çelik sektörü oldu.

Çelik sektörünü yüzde 48,8 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 44,5 ile mücevher, yüzde 42,5 ile tekstil ve hammaddeleri, yüzde 38,5 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 35,6 ile iklimlendirme sanayii, yüzde 34 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 33,3 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 32,9 ile elektrik- elektronik, yüzde 27,5 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 27,3 ile halı sektörü, yüzde 27,1 ile makine ve aksamları, yüzde 24,1 ile gemi ve yat, yüzde 23,1 ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri, yüzde 19,8 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 19 ile otomotiv endüstrisi izledi.

SEKTÖRLERE EN FAZLA ALMANYA'DAN TALEP GELDİ

Sanayi sektörü bünyesindeki sektörlere en fazla Almanya'dan talep geldi. Demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme sanayii, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi en fazla Almanya'ya, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı sektörü, mücevher sektörü, savunma ve havacılık sanayii en fazla ABD'ye, çelik sektörü en fazla İspanya'ya, deri ve deri mamulleri en fazla Rusya'ya, diğer sanayi ürünleri en fazla Fransa'ya, elektrik - elektronik sektörü en fazla Birleşik Krallık'a, gemi ve yat sektörü en fazla Norveç'e , kimyevi maddeler ve mamulleri en fazla Hollanda'ya, tekstil ve hammaddeleri en fazla İtalya'ya dış satım yaptı.

Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 1 milyar 278 milyon 773 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyar 813 milyon 591 bin dolar, iklimlendirme sanayii 569 milyon 707 bin dolar, makine ve aksamları 732 milyon 27 bin dolar, otomotiv endüstrisi, 3 milyar 425 milyon 985 bin dolar, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 547 milyon 563 bin dolar, halı sektörü 970 milyon 478 bin dolar, mücevher sektörü 722 milyon 170 bin dolar, savunma ve havacılık sanayii, 929 milyon 257 bin dolar, çelik sektörü İspanya'ya 1 milyar 263 milyon 922 bin dolar, deri ve deri mamulleri Rusya'ya, 114 milyon 701 bin dolar, diğer sanayi ürünleri Fransa'ya 9 milyon 786 bin dolar, elektrik - elektronik sektörü Birleşik Krallık'a 1 milyar 660 milyon 750 bin dolar, gemi ve yat sektörü Norveç'e 400 milyon 229 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda'ya 1 milyar 111 milyon 965 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri İtalya'ya 819 milyon 258 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

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