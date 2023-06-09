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Şahap Kavcıoğlu yeni BDDK Başkanı oldu

09.06.2023 - 06:50 | Son Güncelleme :
Şahap Kavcıoğlu yeni BDDK Başkanı oldu | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Şahap Kavcıoğlu atanmıştır."

PROF.DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atandı.

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