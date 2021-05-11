‹ Önceki Haber "Para politikasında sıkı duruş sürecek" "Para politikasında sıkı duruş sürecek" Sonraki Haber › Günün kritik verisi: ABD enflasyonu Günün kritik verisi: ABD enflasyonu

Rusya'nın uluslararası rezervleri yükseldi

11.05.2021 - 17:56
Rusya'nın uluslararası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 590 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, 1 Nisan 2021 itibarıyla 573 milyar dolar düzeyinde olan uluslararası rezervler, 1 Mayıs 2021 itibarıyla 590 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

##$HABER_1469772$##

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkenin bir diğer rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu büyüklüğünün, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: 0,00% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 11.05.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,3131 Değişim: 0,40%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3196
Açılış: 8,2798
10,0824 Değişim: -0,05%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1046
Açılış: 10,0874
489,38 Değişim: 0,05%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.