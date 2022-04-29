Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim kararı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının başlamasıyla Rublede yaşanan sert düşüş sonrası, politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmış, nisan ayında ise yüzde 17 seviyesine çekmişti.

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