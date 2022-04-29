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Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim kararı

29.04.2022 - 14:25 | Son Güncelleme :
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim kararı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekti.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 17 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekti. Banka, enflasyonun 2022 yılında yüzde 23’e yükselebileceği tahmininde bulundu. Rusya’nın enflasyonu, mart ayında yüzde 16.7 seviyesine yükselmişti.

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Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının başlamasıyla Rublede yaşanan sert düşüş sonrası, politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmış, nisan ayında ise yüzde 17 seviyesine çekmişti.


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