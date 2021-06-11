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Rusya MB Başkanı: Enflasyon giderek daha endişe verici

11.06.2021 - 16:44
Rusya MB Başkanı: Enflasyon giderek daha endişe verici | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, ülkede enflasyonun giderek daha endişe verici hale geldiğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Merkez Bankası’nın politika faiz oranını 0,5 baz puanlık artışla yüzde 5,5'e çıkarma kararını değerlendirdi.

Artan enflasyon riskleri nedeniyle bankanın temmuzda düzenlenecek toplantısında da faiz artırmayı planladıklarını anlatan Nabiullina, “Büyük olasılıkla faiz oranını yükselteceğiz. Ancak bazı beklenmeyen gelişmelerin yaşanması halinde faiz artırımına ara verme ihtimalimiz de bulunuyor.” dedi.

7 Haziran itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 6,15 düzeyine çıktığına işaret eden Nabiullina, “Enflasyon giderek daha fazla endişe yaratıyor. Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 hedefine dönmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

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Petrol üretimi ve uluslararası taşımacılığa yönelik kısıtlamalar dışında ekonomide normalleşme sürecinin hızla devam ettiğini belirten Nabiullina, “Temel birçok sektörde 2019 hacimlerine ulaşmanın da ötesinde, söz konusu seviyeler geçildi bile. Rusya, üretim noktasında salgın öncesi duruma en hızlı dönen ülkeler arasında yer alıyor.” yorumunda bulundu.

Rus ekonomisindeki “dolarsızlaşma” sürecini de değerlendiren Nabiullina, “Bu yıllardır sürdürdüğümüz bir politika. Doları tamamen terk etmeyi düşünmüyoruz. Bununla birlikte, rezervlerin yapısı, ekonomik nitelikte olanlar da dahil olmak üzere her türlü riski yansıtmaktadır.” dedi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, bir ay içerisinde Ulusal Refah Fonu’nda dolar varlıklarının tümüyle sıfırlanacağını duyurmuştu.


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